18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Музыка, фестивали и выставки: как пройдет Форум регионов России и Беларуси в Уфе

Поделиться:

Сегодня, 26 июня, в Уфе стартовал десятый юбилейный Форум регионов России и Беларуси. В связи с этим перекрыта вся улица Заки Валиди, в центре устанавливают временные конструкции, готовится масштабная культурная программа.

Фото: администрация Уфы

Уфа стала четвертым городом, удостоенным принять Форум регионов России и Беларуси: раньше его проводили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

На форум зарегистрировались более 4,7 тыс. участников, в том числе более 250 гостей из Беларуси. Список VIP-гостей мы публиковали ранее.

26 июня откроют фестиваль школьного спорта, на котором мастер-классы проведут такие спортсмены, как Николай Валуев и Дмитрий Пирог.

Пройдут соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, шахматам и другим видам спорта.

Деловые мероприятия начнутся 27 июня, среди них – встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с главами субъектов России и Беларуси.

В рамках пленарного заседания будет подписано более 100 соглашений, в том числе 25 проработанных правительством Башкортостана.

На выставке достижений народного хозяйства России и Беларуси представлены образцы техники, созданной компаниями из 13 регионов России и шести регионов Беларуси.

Также 26-28 июня проведут фестиваль национальных культур «Улица Дружбы», гала-концерт детского республиканского танцевального конкурса «Баик», фестиваль «Славяне XXI века».

В амфитеатре конгресс-холла «Торатау» в рамках международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» все три дня будут концерты.

26 июня – саундтреки из советских и российских фильмов, хедлайнеры вечера – Лариса Долина и Дмитрий Харатьян.

27 июня пройдет традиционный «Хоровод дружбы» с участием коллективов из регионов России и Беларуси.

На набережной реки Белой можно будет посмотреть презентацию коллекций модных домов России и Беларуси «Яркие грани контраста. Башкортостан. Уфа. 2023».

Вечером этого дня начнется международный фестиваль искусств «Славянский базар в Сердце Евразии», хедлайнерами будут «Песняры» и Таисия Повалий.

28 июня состоится «Симфоническая ночь». Выступит Национальный симфонический оркестр республики Башкортостан. Завершится вечер гала-концертом с Вероникой Джиоевой и Петром Дрангой.

Радий Хабиров распорядился проводить мероприятия в Уфе каждый день 26-28 июня

0+, вход свободный

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: