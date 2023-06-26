Музыка, фестивали и выставки: как пройдет Форум регионов России и Беларуси в Уфе

Уфа стала четвертым городом, удостоенным принять Форум регионов России и Беларуси: раньше его проводили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

На форум зарегистрировались более 4,7 тыс. участников, в том числе более 250 гостей из Беларуси. Список VIP-гостей мы публиковали ранее.

26 июня откроют фестиваль школьного спорта, на котором мастер-классы проведут такие спортсмены, как Николай Валуев и Дмитрий Пирог.

Пройдут соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, шахматам и другим видам спорта.

Деловые мероприятия начнутся 27 июня, среди них – встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с главами субъектов России и Беларуси.

В рамках пленарного заседания будет подписано более 100 соглашений, в том числе 25 проработанных правительством Башкортостана.

На выставке достижений народного хозяйства России и Беларуси представлены образцы техники, созданной компаниями из 13 регионов России и шести регионов Беларуси.

Также 26-28 июня проведут фестиваль национальных культур «Улица Дружбы», гала-концерт детского республиканского танцевального конкурса «Баик», фестиваль «Славяне XXI века».

В амфитеатре конгресс-холла «Торатау» в рамках международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» все три дня будут концерты.

26 июня – саундтреки из советских и российских фильмов, хедлайнеры вечера – Лариса Долина и Дмитрий Харатьян.

27 июня пройдет традиционный «Хоровод дружбы» с участием коллективов из регионов России и Беларуси.

На набережной реки Белой можно будет посмотреть презентацию коллекций модных домов России и Беларуси «Яркие грани контраста. Башкортостан. Уфа. 2023».

Вечером этого дня начнется международный фестиваль искусств «Славянский базар в Сердце Евразии», хедлайнерами будут «Песняры» и Таисия Повалий.

28 июня состоится «Симфоническая ночь». Выступит Национальный симфонический оркестр республики Башкортостан. Завершится вечер гала-концертом с Вероникой Джиоевой и Петром Дрангой.

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