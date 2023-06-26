В Уфе до конца года заменят 47 тыс. старых светильников

По уже заключенному контракту до конца 2023 года в Уфе обновят 47 тысяч светильников.

Инвестор переоборудует освещение за свой счет, а муниципалитет затем вернет эти средства благодаря экономии электроэнергии.

При этом исполнитель будет нести гарантийные обязательства в течение восьми лет с момента приемки работ.

Как сообщает мэрия Уфы, замена светильников позволит снизить потребляемую энергию более чем на 60%. Кроме того, современные лампы включаются моментально, в отличие от старых, которым для разгорания требуется от 10 до 30 минут.