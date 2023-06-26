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Радий Хабиров распорядился проводить мероприятия в Уфе каждый день 26-28 июня

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Сейчас в Уфе находятся гости, прибывшие на юбилейный десятый Форум регионов России и Беларуси. Всего ожидается более трех тысяч гостей.

Фото: Национальный симфонический оркестр РБ

«День молодежи мы хорошо провели, я пришел на набережную – еле протиснулся. Были и гости из Беларуси.

Я попрошу все эти дни на Советской площади, в парках "Кашкадан" и "Первомайском" – ближайшие три дня для нас, конечно, рабочие, но это праздник дружбы – каждый вечер понедельника, вторника и среды должны быть мероприятия.

Много молодежи приехало, сейчас еще спортсмены приедут – давайте создадим им условия, пускай отдохнут от всех этих стрессов», – сказал Радий Хабиров.

В День молодежи, 24 июня, городские мероприятия посетили более 12 тыс. человек.

26-28 июня Национальный симфонический оркестр будет играть на Советской площади с 18.00 до 20.00 и с 21.00 до 22.00, в перерыве включится фонтан.

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