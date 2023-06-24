В Уфе перекроют несколько улиц, изменится движение автобусов

В связи с проведением в Уфе X Форума регионов России и Беларуси закроют или уже закрыли ряд улиц около конгресс-холла «Торатау».

– 25-28 июня: Гафури (от Пушкина до Пятигорской), Гоголя (от Тукаева до Заки Валиди), Аксакова (от Пушкина до Заки Валиди) и Театральная (от Пушкина до Заки Валиди).

– До третьего июля: Генерал-губернатора Перовского и Заки Валиди (от Гафури до Советской).

Соответственно, изменения касаются и схем движения общественного транспорта.

Кроме того, 28 июня мусульмане отметят один из главных праздников в исламской культуре – Курбан-байрам. Как мы писали ранее, в этот день проповеди и молитвы проведут в 23 мечетях.

В связи с этим 28 июня на ряде участков дорог ограничат движение автотранспорта:

– с 0.00 до 15.00 будет закрыт участок улицы Мустая Карима от Чернышевского до Коммунистической.

– с 6.00 до 15.00 перекроют крайние правые полосы по улице Тукаева (от Цюрупы до Расулева) и Комарова (вдоль мечети «Ляля-тюльпан»).