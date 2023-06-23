Директор филиала «Башавтотранса» арестован за присвоение 5 млн рублей

Следствие считает, что в период с июля 2019 года по май 2023 года директор филиала «Башавтотранса» фиктивно устроил в штат четверых человек, с которыми был знаком.

Фактически обязанности не выполнялись, а зарплату он начислял себе. Таким образом мужчина присвоил более пяти млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), на время расследования Кировский районный суд Уфы принял решение заключить его под стражу.