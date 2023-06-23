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Больницам Башкортостана вручили новые автомобили

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Сегодня, 23 июня, глава республики Радий Хабиров передал руководству больниц ключи от 56 новых автомобилей.

vk.com/radiyhabirov

«Это современные, хорошо оснащенные машины российского производства на базе Lada Niva Travel. Мы закупили их на федеральные и республиканские средства. Автомобили рассчитаны в том числе и на работу в труднодоступной местности, в сложных дорожных условиях.

Еще раз поздравляю наших врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров – всех медиков Башкортостана с профессиональным праздником. Низкий вам поклон за ваш труд!» – сообщил Радий Хабиров в соцсетях.

Машины рассчитаны для оказания медицинской помощи населению, в том числе, в труднодоступной местности и сложных дорожных условиях. Их оборудовали бортовым компьютером для контроля за погодой и спутниковой навигацией.

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