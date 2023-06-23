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В Уфе оштрафовали водителя, проехавшего по тротуару набережной реки Белой

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В местных пабликах жители опубликовали видео, в котором автомобиль ВАЗ-2114 пролетает прямо по пешеходной зоне уфимской набережной.

vk.com/ugibddmvdrb

Видео появилось 22 июня, а сегодня Госавтоинспекция уже сообщила, что водитель был наказан.

Им оказался 39-летний житель Уфы, который объяснил свой поступок тем, что хотел объехать пробку.

За нарушение он был привлечен к административной ответственности по части второй статьи 12.15 КоАП РФ и оштрафован на две тысячи рублей.

В ГИБДД заявили также, что на постоянной основе проводят мониторинг СМИ на предмет таких публикаций.

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