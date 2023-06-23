В Уфе оштрафовали водителя, проехавшего по тротуару набережной реки Белой

Видео появилось 22 июня, а сегодня Госавтоинспекция уже сообщила, что водитель был наказан.

Им оказался 39-летний житель Уфы, который объяснил свой поступок тем, что хотел объехать пробку.

За нарушение он был привлечен к административной ответственности по части второй статьи 12.15 КоАП РФ и оштрафован на две тысячи рублей.

В ГИБДД заявили также, что на постоянной основе проводят мониторинг СМИ на предмет таких публикаций.