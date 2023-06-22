В Башкортостане резко подорожали картофель и морковь

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали картофель (11,5%), морковь (5,6%) и огурцы (4,2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на курицу и свеклу (по 2%), яблоки (1,9%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели капуста (5,7%), помидоры (5%), бананы (3,4%) и печенье (2,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.