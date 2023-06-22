В Башкортостане резко подорожали картофель и морковь

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 13 по 19 июня 2023 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали картофель (11,5%), морковь (5,6%) и огурцы (4,2%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на курицу и свеклу (по 2%), яблоки (1,9%).
На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели капуста (5,7%), помидоры (5%), бананы (3,4%) и печенье (2,7%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
Комментарии (0)