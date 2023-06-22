Как будут работать 24, 27 и 28 июня поликлиники Башкортостана?

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, 24 июня поликлиники будут принимать пациентов по графику вторника с переносом записи к врачу.

27 и 28 июня – по графику субботы.

Согласно тексту документа, официально распоряжение касается только госслужащих: они будут работать 24 июня и отдыхать во вторник, 27 июня.

Таким образом, у них будет два выходных подряд, так как 28 июня празднуют Курбан-байрам.

Руководителям органов местного самоуправления рекомендовано принять в отношении своих сотрудников такое же решение.

Всем остальным работодателям (ИП, физическим лицам и самозанятым) предлагается также перенести выходной с 24 на 27 июня.