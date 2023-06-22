Парламент Башкортостана ограничил суррогатное материнство

Отныне право на получение услуг суррогатного материнства на территории Башкортостана закреплено только за родителями, находящимися в зарегистрированном браке и не имеющими возможности вынашивать ребенка по медицинским показаниям.

Для иностранцев суррогатное материнство запрещено. Также получить такие услуги не смогут однополые пары (так как их брак не регистрируют на территории РФ).

Если пара, получившая ребенка от суррогатной матери, разводится, то оформить опеку над ним один из родителей сможет только на основании решения суда и с согласия роженицы.

Кроме того, ее согласие требуется при смене супругами гражданства и в случае смерти одного из них. В парламенте считают, что этот закон поможет защитить интересы детей.