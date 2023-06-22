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В Уфе приступили к замене асфальта на одной из улиц

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Подготовительные работы к обновлению улицы Рижской в уфимской Нижегородке стартовали еще в апреле 2023 года.

Фото: администрация Уфы

Сейчас рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальта на 640-метровом участке. Как ожидается, эти работы завершатся до конца текущей недели (25 июня).

После этого начнут обустраивать тротуары, уложат бордюры и нанесут горизонтальную разметку. По контракту завершить ремонт должны до 16 октября.

В работах задействовано 15 самосвалов, три катка, экскаваторы, фреза и другая техника.

Эта дорога считается социально значимой, ее ремонт повысит безопасность проезда к детскому саду и спортивному стадиону, а также к пожарной части.

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