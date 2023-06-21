В Башкортостане инфляция остается самой низкой в ПФО

Годовая инфляция в Башкортостане в январе 2023 года вновь замедлилась и составила 0,1% против 0,6% месяцем ранее.

Центробанк объясняет это повышением потребительской активности и произошедшим ранее ослаблением рубля.

В продовольственной сфере цены продолжили снижаться. Во многом это связано с расширением предложения отдельных видов овощей. В то же время снижение цен на непродовольственные товары в мае замедлилось.

Годовой прирост цен в сфере услуг в республике ускорился. В основном это произошло из-за повышения спроса на туристические поездки и внутренние авиаперелеты.

В среднем по Приволжскому федеральному округу годовая инфляция выросла до 1,8%, по России – до 2,5%. По прогнозу Банка России, в 2023 году в целом по стране инфляция составит 4,5-6,5% и вернется к целевым 4% в 2024 году.