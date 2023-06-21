ГИБДД проведет массовые проверки транспорта в Уфе

Сплошные проверки пройдут 22 июня, останавливать будут пассажирский транспорт.

Основное внимание будут уделать техническому состоянию автобусов и соответствию их конструкции установленным требованиям, прохождению водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдению ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

За последние сутки в Уфе зарегистрировано 41 ДТП, в одном из них пострадал человек. Задержано девять водителей в состоянии опьянения.