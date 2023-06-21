ГИБДД проведет массовые проверки транспорта в Уфе

Сегодня, 21 июня, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий в городе.
Сплошные проверки пройдут 22 июня, останавливать будут пассажирский транспорт.
Основное внимание будут уделать техническому состоянию автобусов и соответствию их конструкции установленным требованиям, прохождению водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдению ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.
За последние сутки в Уфе зарегистрировано 41 ДТП, в одном из них пострадал человек. Задержано девять водителей в состоянии опьянения.
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