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ГИБДД проведет массовые проверки транспорта в Уфе

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Сегодня, 21 июня, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий в городе.

Сплошные проверки пройдут 22 июня, останавливать будут пассажирский транспорт.

Основное внимание будут уделать техническому состоянию автобусов и соответствию их конструкции установленным требованиям, прохождению водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдению ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

За последние сутки в Уфе зарегистрировано 41 ДТП, в одном из них пострадал человек. Задержано девять водителей в состоянии опьянения.

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