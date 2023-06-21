В Уфе досрочно завершили ремонт участка улицы Города Галле

До начала работ этот участок пребывал в неудовлетворительном состоянии, хотя улица Города Галле считается важной транспортной артерией города, ежедневно по ней проезжают десятки тысяч автомобилей.

Ремонт должен был завершиться в октябре 2023 года, однако уже сегодня, 21 июня, мэрия объявила об окончании работ. Накануне там нанесли горизонтальную разметку термопластиком на пешеходных переходах.

На этом участке сняли старый асфальт на проезжей части, уложили новый, обновили бордюры и тротуар.