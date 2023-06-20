18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В ОЭЗ «Алга» откроется новое производство

Поделиться:

Особая экономическая зона «Алга» ранее была признана наиболее быстроразвивающейся в России. В 2023 году республика подала заявку на ее расширение.

Компания «Фарус-Синтез» получила положительное заключение на подготовку площадки и начало первого этапа строительства завода синтеза высших жирных спиртов, использующихся при создании лакокрасочных и строительных материалов, средств личной гигиены, моющих средств, а также нефтехимии.

Положительное заключение – это один из главных шагов на пути к началу проекта, то есть в скором времени в ОЭЗ появится новое производство.

Оно позволит заменить импортные аналоги и удовлетворить потребности химических и нефтехимических предприятий. По словам инвестора, российские технологии производства высших жирных спиртов опередили западные.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: