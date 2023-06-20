В ОЭЗ «Алга» откроется новое производство

Компания «Фарус-Синтез» получила положительное заключение на подготовку площадки и начало первого этапа строительства завода синтеза высших жирных спиртов, использующихся при создании лакокрасочных и строительных материалов, средств личной гигиены, моющих средств, а также нефтехимии.

Положительное заключение – это один из главных шагов на пути к началу проекта, то есть в скором времени в ОЭЗ появится новое производство.

Оно позволит заменить импортные аналоги и удовлетворить потребности химических и нефтехимических предприятий. По словам инвестора, российские технологии производства высших жирных спиртов опередили западные.