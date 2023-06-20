Радий Хабиров: «Мы создали инфраструктуру для развития сотрудничества Башкортостана со странами Европы и Азии»

«Географически Башкортостан находится на стыке Европы и Азии. И, например, в европейской части мы усилили экономическое взаимодействие с Беларусью. Для партнеров в сфере машиностроения мы открываем не только рынок Башкортостана, речь идет практически о всем Поволжье, где проживают 20-25 млн человек.

Мы интересны не просто в части купли-продажи, а в режиме локализации производств. Так, сейчас мы завершаем строительство на территории Башкортостана большого предприятия белорусской компании "Амкодор" по производству сельхозоборудования.

С другой стороны нам близок и Восток, в том числе исторически и этнически. У нас сегодня сложились очень тесные отношения с Казахстаном и Узбекистаном. Структуры промышленности Казахстана и Башкортостана взаимно дополняют друг друга. Например, мы обладаем большими компетенциями в сфере производства нефтепромыслового оборудования.

Начали работать и с Узбекистаном. Мы с большим удовольствием обратили внимание на то, что Узбекистан все эти годы очень серьезно развивался. Это уже не просто аграрный регион, это страна с довольно развитым машиностроением и легкой промышленностью. В этой части мы тоже нашли определенные точки для взаимодействия.

Мы создали необходимую инфраструктуру для развития сотрудничества. В каждом из этих государств открыли представительство, что способствует более активной работе.

Наши шаги по интеграции обязательно сопровождаются открытием прямых авиарейсов – в Минск, Ташкент, Астану. Это существенно упрощает развитие экономических отношений», – сказал Радий Хабиров.