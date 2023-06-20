В Уфе снова откроются магазины Decathlon

В начале 2023 года Decathlon выставила оставшиеся в России магазины на продажу.

Сегодня, 20 июня, появилась информация о том, что бизнес уже официально продан, имя покупателя пока неизвестно, но договоры подписаны, деньги переведены, магазины и остатки товара переданы новому владельцу.

Как ожидается, в октябре 2023 года магазины начнут открываться по всей стране под новым названием: обсуждаются такие варианты, как «Десятиборье», dec. и «ДК». Ассортимент в них также обновится.

Decathlon – это один из крупнейших в мире ритейлеров товаров для спорта, туризма и отдыха. В Уфе гипермаркеты расположены на Рубежной, 176 и Энтузиастов, 17. Работа обоих на сегодняшний день приостановлена.