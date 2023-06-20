В Уфе пройдет «Курбан Халяль Fest»

«Курбан Халяль Fest» пройдет 28 июня. Мероприятия около лайфстайл-центра «Башкирия» начнутся в 11.00.

В программе – угощение пловом, различные активности для взрослых и детей, концерт и халяль-ярмарка.

Как мы писали ранее, в этот день праздничные проповеди и молитвы проведут в 23 мечетях Уфы. Для религиозных обрядов будут оборудованы две площадки: перед торговым центром «Караван», который находится вблизи поселка Зинино, и на территории Северного автовокзала, где будет обеспечен строгий ветеринарный контроль.