Радий Хабиров подписал распоряжение о переносе выходного с 24 на 27 июня

Глава Башкортостана распорядился привлечь к работе некоторые категории сотрудников в субботу, 24 июня. Это связано с проведением в Уфе Форума регионов России и Беларуси.
Согласно тексту документа, официально распоряжение касается только госслужащих: они будут работать 24 июня и отдыхать во вторник, 27 июня.
Таким образом, у них будет два выходных подряд, так как 28 июня празднуют Курбан-байрам.
Руководителям органов местного самоуправления рекомендовано принять в отношении своих сотрудников такое же решение.
Всем остальным работодателям (ИП, физическим лицам и самозанятым) предлагается также перенести выходной с 24 на 27 июня.
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