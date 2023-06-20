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Радий Хабиров подписал распоряжение о переносе выходного с 24 на 27 июня

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Глава Башкортостана распорядился привлечь к работе некоторые категории сотрудников в субботу, 24 июня. Это связано с проведением в Уфе Форума регионов России и Беларуси.

Согласно тексту документа, официально распоряжение касается только госслужащих: они будут работать 24 июня и отдыхать во вторник, 27 июня.

Таким образом, у них будет два выходных подряд, так как 28 июня празднуют Курбан-байрам.

Руководителям органов местного самоуправления рекомендовано принять в отношении своих сотрудников такое же решение.

Всем остальным работодателям (ИП, физическим лицам и самозанятым) предлагается также перенести выходной с 24 на 27 июня.

3 тыс. гостей прибудут в Уфу на Форум регионов России и Беларуси

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