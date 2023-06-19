В Башкортостане на этой неделе ограничат продажу алкоголя

Раньше День молодежи всегда праздновали 27 июня и запрет на продажу алкоголя действовал как в сам праздничный день, так и в день проведения официальных городских мероприятий (обычно проводились в выходные).

В 2023 году парламент Башкортостана принял закон о переносе даты празднования Дня молодежи на последнюю субботу июня.

Таким образом, на этой неделе, 24 июня, алкоголь продаваться не будет.

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах. На бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.