В Башкортостане на этой неделе ограничат продажу алкоголя

Розничная продажа алкоголя запрещена по всей республике в День молодежи, который празднуется в июне.
Раньше День молодежи всегда праздновали 27 июня и запрет на продажу алкоголя действовал как в сам праздничный день, так и в день проведения официальных городских мероприятий (обычно проводились в выходные).
В 2023 году парламент Башкортостана принял закон о переносе даты празднования Дня молодежи на последнюю субботу июня.
Таким образом, на этой неделе, 24 июня, алкоголь продаваться не будет.
Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах. На бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.
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