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В Уфе похолодает до +15° днем

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Капризный июнь снова готовит сюрпризы: на несколько дней уфимцам придется достать осеннюю одежду. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе в начале следующей недели будет кратковременное похолодание: в передней части антициклона ожидается заток холодного воздуха на территорию Южного Урала. Температура начнет повышаться к выходным.

Понедельник, 19 июня: до +16°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +5°, без осадков.

Вторник, 20 июня: до +15°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +4°, без осадков.

Среда, 21 июня: до +16°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – +8°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 22 июня: до +18°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – +7°, без осадков.

Пятница, 23 июня: до +20°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – +9°, без осадков.

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