18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе отключат воду в трех районах

Поделиться:

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового и внепланового отключения воды в городе с 19 по 25 июня 2023 года.

19 июня

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 18.00:

Первомайская – 59, 61, 63, 63а, 65, 65а.

40 лет Октября – 12а, 14.

20 июня

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Кольцевая – 106, 108, 112, 131.

Свободы – 14.

21-22 июня

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 21 июня до 10.00 22 июня:

Новоженова – 2, 7/1, 11, 86/3, 88, 88/3, 88/4, 88/5, 88в, 90, 90/1, 90/3, 90б, 92, 99/6.

Уфимское шоссе – 12а, 26, 26/1, 34, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 39, 41, 43/1.

Шота Руставели – 36/2, 51/1.

Трамвайная – 2в.

Огарева – 2, 2/2.

Маршала Жукова – 45, 47.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: