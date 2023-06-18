В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового и внепланового отключения воды в городе с 19 по 25 июня 2023 года.
19 июня
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 18.00:
Первомайская – 59, 61, 63, 63а, 65, 65а.
40 лет Октября – 12а, 14.
20 июня
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Кольцевая – 106, 108, 112, 131.
Свободы – 14.
21-22 июня
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 21 июня до 10.00 22 июня:
Новоженова – 2, 7/1, 11, 86/3, 88, 88/3, 88/4, 88/5, 88в, 90, 90/1, 90/3, 90б, 92, 99/6.
Уфимское шоссе – 12а, 26, 26/1, 34, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 39, 41, 43/1.
Шота Руставели – 36/2, 51/1.
Трамвайная – 2в.
Огарева – 2, 2/2.
Маршала Жукова – 45, 47.
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