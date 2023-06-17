Сколько «квадратов» жилья можно купить в Москве, продав квартиру в Уфе?

Подсчет проводился просто: бралась средняя цена квартиры в том или ином городе и сопоставлялась со средней ценой квадратного метра вторичного жилья в Москве.

Оказалось, что на деньги, вырученные от сделки, гражданин РФ сможет приобрести в среднем 17 кв. м на вторичном рынке столицы.

Жителям Сочи и Санкт-Петербурга повезло больше всех: они смогут купить в Москве полноценную однокомнатную квартиру площадью 37 и 34,7 кв. м соответственно.

Довольствоваться студиями от 20 до 27 «квадратов» придется людям из Владивостока, Севастополя, Московской области, Симферополя, Казани, Сургута, Якутска, Читы, Махачкалы, Калининграда, Хабаровска, Иркутска и Нижнего Новгорода.

А вот владельцам квартир в Уфе при средней стоимости 5 513 347 рублей удастся приобрести в Москве только 18,4 кв. м жилья.

При этом издание отмечает, что контраст цен между Москвой и регионами в последнее время немного сгладился: пять лет назад жители других городов в среднем могли позволить себе только 14 кв. м жилья в столице.