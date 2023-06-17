В Уфе перекроют сразу несколько улиц в центре города

С 18 июня по третье июля будет закрыт участок улицы Заки Валиди от Гафури до Советской.

С 25 по 28 июня ограничат проезд по улице Генерал-губернатора Перовского и участкам улиц Гафури (от Пушкина до Пятигорской), Гоголя (от Тукаева до Валиди) и Аксакова (от Пушкина до Валиди).

Ограничение связано с подготовкой и проведением юбилейного десятого Форума регионов России и Беларуси. Схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта на это время изменится.

Кроме того, до 19 июня перекрыли одну полосу по четной стороне улицы Чернышевского от перекрестка с Султанова до Госпитальной.

Это ограничение связано с проведением наружных сетей водоснабжения и водоотведения в многоэтажном жилом доме Литер 8.