ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Уфе

Рейды пройдут 16 и 17 июня, на этот раз в ГИБДД не стали уточнять, на каких именно улицах будет усилен контроль.

Мероприятия направлены на предупреждение нарушений в сфере безопасности дорожного движения, особое внимание будет уделено поимке пьяных водителей и перевозящих детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.

«Будьте внимательны и взаимовежливы! Используйте ремни безопасности, соблюдайте установленный боковой интервал и дистанцию, воздержитесь от поездок в состоянии опьянения», – говорится в обращении ведомства.

За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 46 ДТП, в четырех из них пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Задержано семь водителей в состоянии опьянения.