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В Уфе на выходных приостановят движение троллейбусов

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Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

vk.com/ufa

На выходных (17 и 18 июня) приостановят движение троллейбусов №13 («Микрорайон "Белореченский" – бульвар Славы») и №22 («Колхозный рынок – парк имени Якутова»).

Неудобства связаны с ремонтом дороги на проспекте Октября на на участке от улицы Шафиева до Южного проезда.

На сегодняшний день в Уфе до 15 августа частично перекрыт участок улицы Рихарда Зорге, до 23 июня частично закрыта улица Цюрупы на пересечении с Октябрьской революции.

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