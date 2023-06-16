В Уфе на выходных приостановят движение троллейбусов

На выходных (17 и 18 июня) приостановят движение троллейбусов №13 («Микрорайон "Белореченский" – бульвар Славы») и №22 («Колхозный рынок – парк имени Якутова»).

Неудобства связаны с ремонтом дороги на проспекте Октября на на участке от улицы Шафиева до Южного проезда.

На сегодняшний день в Уфе до 15 августа частично перекрыт участок улицы Рихарда Зорге, до 23 июня частично закрыта улица Цюрупы на пересечении с Октябрьской революции.