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Второй этап благоустройства парка Нефтехимиков в Уфе обойдется в 306 млн рублей

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Обновленный парк Нефтехимиков в Орджоникидзевском районе открыли для посетителей в День города 12 июня. Однако завершен пока только первый этап реконструкции.

vk.com/radiyhabirov

На сайте госзакупок появился тендер на второй этап благоустройства парка Нефтехимиков: максимальная цена контракта составит 306 млн рублей.

Первый этап обошелся примерно в 400 млн рублей. Полностью работы завершатся до конца 2024 года.

Сейчас в парке оборудованы детская и спортивная площадки, обновлено освещение, установлены камеры видеонаблюдения.

На втором этапе установят новые скамейки, туалеты и урны, малые архитектурные формы, арт-объекты в виде кубов и листьев и стенды.

Появится колонна экстренного вызова, парковочные ограждения, светодиодный фонтан. Как ожидается, большая часть работ будет проведена уже в этом году.

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