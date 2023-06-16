В Башкортостане откроют совместный с Беларусью научно-технический центр

Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Новый центр займется развитием конкурентоспособных технологий, проектированием и конструированием широкой линейки оборудования, в том числе для послеуборочной обработки, хранения и переработки зерна, а также будет готовить высококвалифицированные кадры.

«Благодаря появлению центра мы сможем объединить усилия образовательных, научных, академических, ведомственных и производственных организаций для обеспечения научно-технологического развития, основанного на подготовке инновационно-ориентированных кадров.

Научно-технический центр появится на базе завода "Амкодор-Агидель" под управлением региональной Корпорации развития», – написал Андрей Назаров в соцсетях.

На сегодняшний день «Амкадор» в Башкортостане реализует два инвестиционных проекта – строительство завода по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна и производственно-сервисного центра с общим объемом инвестиций 2,5 млрд рублей.