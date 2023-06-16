В Уфе пройдет Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»

Уникальный мультикультурный форум «Сердце Евразии» проходит в формате open-air и считается одним из лучших фестивалей России.
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В этом году «Сердце Евразии» пройдет 26-28 июня в уфимском амфитеатре конгресс-холла «Торатау».
26 июня
День будет посвящен музыке кинематографа. В обширной программе с песнями советского и российского кинематографа выступят звезды кино и эстрады России и Башкортостана.
Музыкальное сопровождение вечера обеспечат Сводный духовой оркестр республики, Эстрадно-джазовый оркестр Башгосфилармонии, Государственная академическая хоровая капелла имени Тагира Сайфуллина.
27 июня
Программу фестиваля продолжит проект «Славянский базар» в рамках открытия Х форума регионов России и Беларуси.
Мероприятие начнется с традиционного парада национальных костюмов, который перейдёт в грандиозный Хоровод Дружбы. Оба события вошли в Книгу рекордов России как самые масштабные проекты.
На «Славянском базаре» можно будет посмотреть работы ведущих мастеров искусств Беларуси и России.
В концертной программе выступят творческие коллективы и солисты из обеих стран.
28 июня
В этот день пройдет «Симфоническая ночь»: лучшие оркестры, в том числе Национальный симфонический оркестр Башкортостана, группы и солисты России выступят на сцене амфитеатра.
Финалом фестиваля «Сердце Евразии» гала-концерт проекта «Большая опера». Ожидаются выступления победителей и самых ярких участников проекта вместе со звездами мировой оперной сцены.
В 2022 году на «Сердце Евразии» выступали Pizza, Сергей Трофимов и «Дискотека Авария».
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