В Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду патрульный корабль «Уфа»

Длина корабля – 71 м, ширина – 10,4 м, осадка – 3,6 м. Для работы во льдах корпус корабля оснащен ледовым подкреплением. Также есть своя вертолетная площадка.

Как сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, «крестной матерью» корабля стала его супруга Влада.

После испытаний «Уфу» передадут Пограничной службе ФСБ России.

В 2022 году на воду спустили подводную лодку «Уфа» – ее «крестной матерью» стала супруга Радия Хабирова Каринэ.