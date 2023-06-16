18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду патрульный корабль «Уфа»

Поделиться:

Судно прошло сборку на стапелях судостроительной фирмы «Алмаз». До конца года оно будет проходить швартовые, заводские ходовые и государственные испытания.

vk.com/ratmir.mavliev

Длина корабля – 71 м, ширина – 10,4 м, осадка – 3,6 м. Для работы во льдах корпус корабля оснащен ледовым подкреплением. Также есть своя вертолетная площадка.

Как сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, «крестной матерью» корабля стала его супруга Влада.

После испытаний «Уфу» передадут Пограничной службе ФСБ России.

В 2022 году на воду спустили подводную лодку «Уфа» – ее «крестной матерью» стала супруга Радия Хабирова Каринэ.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: