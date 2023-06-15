Башкортостан и ДНР подписали соглашение о взаимодействии

Речь идет о соглашении о взаимодействии между Башкортостаном и Донецкой Народной Республикой.

«Сегодня мы активно сотрудничаем в гуманитарной, социальной сфере. Наши строители помогают восстанавливать жилые дома и соцобъекты, мы ждем ребят из ДНР к нам на летний отдых.

Но мы знаем, что придет время для созидания и внимательно изучаем экономику ДНР. Наша республика готова отправить на Донбасс бизнес-миссию, которая откроет перспективы для дальнейшего сотрудничества между нашими регионами.

Сегодняшнее соглашение – продолжение большой работы, которая идет не первый год. Видим хорошие перспективы», – написал Радий Хабиров в соцсетях.