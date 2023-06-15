Названы самые высокооплачиваемые вакансии июня 2023 года в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Ведущий менеджер по продажам сельскохозяйственной техники в «Луидор-Уфа». Предлагаемая зарплата – от 150 тыс. рублей в месяц.

2. Главный специалист отдела водоснабжения и канализации в проектное бюро «Пинг». Предлагаемая зарплата – от 70 тыс. рублей в месяц.

3. Руководитель отдела продаж в «СДЭК». Предлагаемая зарплата – от 60 тыс. рублей в месяц.

4. Менеджер по кадровому делопроизводству в «Профрекрут» (кадровое агентство). Предлагаемая зарплата – от 50-80 тыс. рублей в месяц.

5. Главный бухгалтер в «Эко Финанс Груп» (бухгалтерское сопровождение и консультирование). Предлагаемая зарплата – от 50-80 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 100 тыс. рублей в месяц (коммерческий представитель), в Казани – 150-200 тыс. рублей в месяц (сервисный инженер), в Москве – от 350 тыс. рублей в месяц (врач-стоматолог).