В Уфе на улице Цюрупы изменили светофор и установили новые дорожные знаки

С сегодняшнего дня, 15 июня, на перекрестке улиц Пушкина и Цюрупы изменился режим работы светофоров.

Здесь больше не будет работать отдельная фаза для пешеходов с «зеленым человечком» и таймером, на время горения которых красный сигнал запрещал движение автомобилей с любой стороны.

Вместо этого включат секции с мигающими «белым человечком» и стрелкой. Эти элементы информируют водителя о том, что на переходе, в направлении которого он собирается повернуть, сейчас разрешено движение пешеходов.

Как сообщили в мэрии, решение об изменении этого светофора принималось на совещании при участии местных жителей.

Кроме того, установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» на улице Цюрупы на участке от Коммунистической до Заки Валиди в обоих направлениях.