В Уфе восстановили памятник клещу Валерию

Первый памятник – пятисантиметровая фигурка из серебра 925 пробы – продержался 966 дней. Похищена была только сама фигурка, постамент остался.

Сегодня, 15 июня, серебряный памятник клещу вернулся на каменный постамент. Теперь его зовут Валерий II Валериевич.

Он, как и раньше, располагается перед «Посольством Уральских гор» (Мустая Карима, 44) и будет под охраной камер. Кстати, похитителей засняли, написано ли заявление в полицию – неизвестно.