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В Уфе восстановили памятник клещу Валерию

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Одна из достопримечательностей города, первый в мире памятник клещу похитили выпускники в конце мая. После этого в «Посольстве Уральских гор» пообещали восстановить его.

vk.com/ural_embassy

Первый памятник – пятисантиметровая фигурка из серебра 925 пробы – продержался 966 дней. Похищена была только сама фигурка, постамент остался.

Сегодня, 15 июня, серебряный памятник клещу вернулся на каменный постамент. Теперь его зовут Валерий II Валериевич.

Он, как и раньше, располагается перед «Посольством Уральских гор» (Мустая Карима, 44) и будет под охраной камер. Кстати, похитителей засняли, написано ли заявление в полицию – неизвестно.

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