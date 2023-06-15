В Уфе восстановили памятник клещу Валерию

Одна из достопримечательностей города, первый в мире памятник клещу похитили выпускники в конце мая. После этого в «Посольстве Уральских гор» пообещали восстановить его.
vk.com/ural_embassy
Первый памятник – пятисантиметровая фигурка из серебра 925 пробы – продержался 966 дней. Похищена была только сама фигурка, постамент остался.
Сегодня, 15 июня, серебряный памятник клещу вернулся на каменный постамент. Теперь его зовут Валерий II Валериевич.
Он, как и раньше, располагается перед «Посольством Уральских гор» (Мустая Карима, 44) и будет под охраной камер. Кстати, похитителей засняли, написано ли заявление в полицию – неизвестно.
Комментарии (0)