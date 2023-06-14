В Затоне открылась новая семиэтажная поликлиника

Сегодня, 14 июня, Радий Хабиров опубликовал фото новой поликлиники городской больницы №9.

Это просторное семиэтажное здание площадью 13,3 тыс. квадратных метров. Первых пациентов поликлиника примет 19 июня.

Она рассчитана на 900 посещений в смену: 400 во взрослом блоке, 350 – в детском, 150 – в женской консультации. Сейчас к ней прикреплены 26 тыс. взрослых жителей Ленинского района и 15 тыс. детей. А в будущем планируют обслуживать еще 37 тыс. человек из Уфимского района, которые живут рядом.

«Все врачи, включая узких специалистов, в одном месте, новейшее медицинское оборудование – поликлиника в Затоне для нас образец того, как должны выглядеть учреждения первичного звена. К сожалению, пока в столице Башкортостана многие поликлиники от этого идеала далеки.

За последние несколько лет мы много сделали для совершенствования первичного звена здравоохранения на селе и в малых городах. Прежде всего – за счет президентской программы. Уфа, где проживает более миллиона человек, в нее не попадает. Хотя износ зданий здесь такой же. Поэтому мы приняли решение о том, что эту ситуацию нужно менять.

Я поручил правительству и Минздраву Башкортостана разработать программу развития поликлиник в Уфе до 2029 года. По ней будем проводить капитальный ремонт, закупать оборудование, обновлять автопарк наших медучреждений. Сегодня мы обсудили эту программу на выездном "Здравчасе". Работать она начнет уже в 2024 году», – написал Радий Хабиров.