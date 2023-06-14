Башкортостан не вошел в топ-20 ЗОЖ-регионов

В среднем по стране доля ЗОЖ-продуктов в товарообороте торговых сетей «X5» («Пятерочка» и «Перекресток») составила 15,2%.

Среди самых «здоровых» регионов – Кабардино-Балкарская (18,9%) и Карачаево-Черкесская (17,2%) республики, ХМАО – Югра и Тюменская область (по 17,3%).

Башкортостан в рейтинге делит 21 строчку с Рязанской, Брянской и Орловской областями – по 14,7%, что значительно ниже среднего показателя по стране.

Меньше всего любят ЗОЖ-продукты в Тульской области (12,9%).

В исследовании учитывался набор продуктов, рекомендованных ВОЗ и нутрициологами для здорового питания: крупы и хлопья, оливковое масло, орехи, спортпит, рыба, фрукты, овощи, продукты без глютена и сахара и так далее.