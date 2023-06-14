18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Башкортостан не вошел в топ-20 ЗОЖ-регионов

Поделиться:

«Х5 Клуб» обновил индекс «Авокадо», который отражает популярность продуктов для правильного питания в среднем по стране и в отдельных регионах.

В среднем по стране доля ЗОЖ-продуктов в товарообороте торговых сетей «X5» («Пятерочка» и «Перекресток») составила 15,2%.

Среди самых «здоровых» регионов – Кабардино-Балкарская (18,9%) и Карачаево-Черкесская (17,2%) республики, ХМАО – Югра и Тюменская область (по 17,3%).

Башкортостан в рейтинге делит 21 строчку с Рязанской, Брянской и Орловской областями – по 14,7%, что значительно ниже среднего показателя по стране.

Меньше всего любят ЗОЖ-продукты в Тульской области (12,9%).

В исследовании учитывался набор продуктов, рекомендованных ВОЗ и нутрициологами для здорового питания: крупы и хлопья, оливковое масло, орехи, спортпит, рыба, фрукты, овощи, продукты без глютена и сахара и так далее.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: