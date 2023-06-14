Путин назначил новых судей в Башкортостане

Как сообщает пресс-служба судов республики, в соответствии с документом:

– судьей Верховного суда назначена Гузель Комягина.

– судьей Ленинского районного суда Уфы назначена Диана Ардуванова.

Напомним, что в мае 2023 года Путин назначил нового председателя Верховного суда республики: им стал 47-летний уроженец Татарстана Раиль Шайдуллин.

До 2021 года Верховный суд Башкортостана возглавляла Земфира Латыпова, она скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом. После этого исполняющим обязанности был назначен ее заместитель Иван Семенов.