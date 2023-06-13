МЧС Башкортостана предупреждает о заморозках, грозах и сильном ветре

«Днем 14.06.23 по республике местами гроза, порывы ветра до 17 м/с, сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Ночью в отдельных северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0°, -2°. Ночью и утром на отдельных участках дорог туман, видимость 500 метров и менее.

Ежегодно в летний период значительно увеличивается количество пожаров. Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры в лесных массивах!

В связи с заморозками повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, увеличивается эксплуатация электронагревательных приборов, использования печного отопления», – говорится в обращении службы.

В Уфе в ближайшие сутки температура опустится до +9° ночью, осадков Гидрометцентр не обещает.