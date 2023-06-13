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В Уфе отключат воду в двух районах

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового и внепланового отключения воды в городе в период до 18 июня 2023 года.

14-15 июня

Кировский район, холодная вода, с 10.00 14 июня до 9.00 15 июня:

Менделеева – 21, 21/1, 23/1, 23/2, 23а/1, 23б, 25, 73, 73а, 88, 90, 90/1, 137.

Выборгская – 7, 9, 11, 11б, 12, 14, 16, 17, 18, 19.

Белорусская – 9а, 11.

Гурьевская – 3а.

15 июня

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 22.30:

Шафиева – 25, 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1.

Комсомольская – 140, 142/2.

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