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Квартал на Менделеева в Уфе застроят высотками

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Менделеева, Обская, Красноводская и Минигали Губайдуллина в Советском районе.

В этом квартале построят:

– 11-этажный жилой дом;

– восьмиэтажный жилой дом;

– 10-11-этажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания;

– 13-14-этажный жилой дом;

– двухэтажный детский сад на 334 места;

– подземный паркинг на 219 мест с обустройством детских площадок на кровле.

Дома по адресам: Минигали Губайдуллина – 3, 5, 7 и Менделеева – 153, 155 сохранятся.

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