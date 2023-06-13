Квартал на Менделеева в Уфе застроят высотками

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Менделеева, Обская, Красноводская и Минигали Губайдуллина в Советском районе.
В этом квартале построят:
– 11-этажный жилой дом;
– восьмиэтажный жилой дом;
– 10-11-этажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания;
– 13-14-этажный жилой дом;
– двухэтажный детский сад на 334 места;
– подземный паркинг на 219 мест с обустройством детских площадок на кровле.
Дома по адресам: Минигали Губайдуллина – 3, 5, 7 и Менделеева – 153, 155 сохранятся.
Комментарии (0)