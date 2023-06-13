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Радий Хабиров: «В сельских районах первичная медицинская помощь лучше, чем в Уфе»

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13 июня на совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров сообщил о планах по развитию первичного звена здравоохранения в Уфе.

«С чем мы столкнулись: да, действительно, медицинская помощь очень высокого качества оказывается в Уфе.

Но первичная медицинская помощь в городе уже требует очень серьезного внимания. Парадокс в том, что если сравнивать первичную медицинскую помощь где-то в сельском районе и в Уфе, то в селе она будет лучше. И поликлиники в порядок привели многие, и техника соответствующая есть, и очередность меньше.

Поэтому я попросил подготовить программу развития первичного звена здравоохранения Уфы до 2029 года. Основные параметры этой программы завтра министр здравоохранения мне доложит», – сказал Радий Хабиров.

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