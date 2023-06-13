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Назначен главный архитектор Уфы

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Кадровые перестановки в администрации Уфы: начальником Главного управления архитектуры и градостроительства назначен 42-летний Руслан Хайруллин.

ufacity.info

Хайруллин сменит Ильдара Хабибуллина, который исполнял обязанности главного архитектора Уфы после отставки Олега Байдина.

Руслан Хайруллин родился в Уфе в 1981 году, имеет два высших образования по специальностям «Математические методы и исследование операций в экономике», и «Промышленное и гражданское строительство». Кандидат экономических наук.

Много лет занимал руководящие должности в различных инжиниринговых и строительных компаниях, при его участии велись работы по проектированию медицинского кластера в Сколково, спортивных объектов в Лужниках, а также жилья по программе реновации Москвы.

С конца сентября 2022 года возглавлял Управление капитального строительства администрации Уфы.

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