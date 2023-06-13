В Уфе до 3 июля перекрыли улицу Заки Валиди

С 26 по 28 июня 2023 года в Уфе состоится юбилейный десятый Форум регионов России и Беларуси.

Подготовка уже ведется, поэтому вблизи основной площадки проведения форума вводятся временные ограничения: до третьего июля будет закрыт для проезда участок улицы Заки Валиди от улицы Генерал-губернатора Перовского до Гафури.

Общественный транспорт будет объезжать перекрытый участок так, как показано на схеме выше.

Форум регионов России и Беларуси проводится ежегодно с 2014 года.