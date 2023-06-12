В Уфе сохранится пасмурная погода

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе в обозримом будущем солнца будет мало, дожди начнутся с пятницы.

Вторник, 13 июня: до +21°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +10°, без осадков.

Среда, 14 июня: до +21°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +10°, без осадков.

Четверг, 15 июня: до +23°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +10°, небольшой дождь.

Пятница, 16 июня: до +25°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +10°, дождь.

Суббота, 17 июня: до +23°, облачно, небольшой дождь, в ночь на воскресенье – +11°, дождь.

Воскресенье, 18 июня: до +20°, облачно, без осадков.