Какие улицы перекроют в Уфе в 11 и 12 июня

Администрация Уфы опубликовала полный список перекрываемых в связи с проведением мероприятий улиц и просит жителей заранее планировать маршруты.
С 6.00 11 июня до 00.00 12 июня:
– будет закрыт для проезда участок улицы Ленина от Коммунистической до Кирова.
С 00.00 11 июня до 00.00 12 июня:
– перекроют участки улиц Чернышевского (от Ленина до Мустая Карима) и Мустая Карима от (Коммунистической до Чернышевского).
С 00.00 12 июня до 00.00 13 июня:
– перекроют проезд-дублер улицы Маршала Жукова вдоль парка «Кашкадан».
С 6.00 до 00.00 12 июня:
– перекроют движение по внутреннему проезду вдоль проспекта Октября от Южного до Северного проездов.
С 20.00 до 23.00 12 июня:
– перекроют проспект Октября от Южного до Северного проезда.
С 10.00 до 23.00 12 июня:
– будет закрыта парковка Русдрамтеатра, а также проезд вдоль театра и площади имени Ленина.
Общественный транспорт перекрытые участки будет объезжать.
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