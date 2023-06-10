Какие улицы перекроют в Уфе в 11 и 12 июня

С 6.00 11 июня до 00.00 12 июня:

– будет закрыт для проезда участок улицы Ленина от Коммунистической до Кирова.

С 00.00 11 июня до 00.00 12 июня:

– перекроют участки улиц Чернышевского (от Ленина до Мустая Карима) и Мустая Карима от (Коммунистической до Чернышевского).

С 00.00 12 июня до 00.00 13 июня:

– перекроют проезд-дублер улицы Маршала Жукова вдоль парка «Кашкадан».

С 6.00 до 00.00 12 июня:

– перекроют движение по внутреннему проезду вдоль проспекта Октября от Южного до Северного проездов.

С 20.00 до 23.00 12 июня:

– перекроют проспект Октября от Южного до Северного проезда.

С 10.00 до 23.00 12 июня:

– будет закрыта парковка Русдрамтеатра, а также проезд вдоль театра и площади имени Ленина.

Общественный транспорт перекрытые участки будет объезжать.