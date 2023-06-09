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ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Уфе

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Сегодня, девятого июня, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий в городе.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Проверки в Уфе пройдут сегодня и завтра. Особое внимание уделят поиску нетрезвых водителей и нарушениям правил перевозки детей.

«Будьте внимательны и взаимовежливы! Используйте ремни безопасности, соблюдайте установленный боковой интервал и дистанцию, воздержитесь от поездок в состоянии опьянения», – говорится в обращении ведомства.

За минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 46 ДТП, в семи из них пострадали семь человек, в том числе три ребенка. Задержано семь водителей в состоянии опьянения.

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