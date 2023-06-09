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В парке Лесоводов Башкортостана открылась «Аллея Лимонария»

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в соцсетях фото новой локации, которая появилась в городском парке.

«Совместно с МБУ "Горзеленхоз" создали "Аллею Лимонария" в лесопарке имени Лесоводов Башкортостана.

Теперь здесь будут расти бананы, лимоны, финики, гуава, кофе и другие экзотические деревья. Единую композицию дополнили тематические скамейки и малые архитектурные формы. Это один из шагов по благоустройству парка. Планы масштабные, в том числе по расширению здесь вольерного хозяйства.

С Уфимским лимонарием мы продолжим сотрудничество в рамках озеленения Уфы. Уже работаем над реализацией пилотного проекта по созданию мавританских газонов - смеси разных красивоцветущих растений. Эстетично и можно сэкономить на покосе», – написал Ратмир Мавлиев.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

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