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В Уфе в День города продлят работу общественного транспорта

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Празднование Дня города и Дня России, а также дна рождения Салавата Юлаева в Уфе завершится в 23.00 традиционным фейерверком.

vk.com/ufa

Салют можно будет посмотреть на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»).

Работу общественного транспорта в этот день продлят до 12 часов ночи. Перевозчиков уже предупредили о необходимости увеличения количества автобусов на маршрутах через остановку «Горсовет» во всех направлениях.

Около остановки заранее соберут автобусы и троллейбусы:

– три автобуса маршрута №51 поедут в Черниковку и три №51а – в центральную часть города;

– также соберут по два автобуса №69, №58, №74, №226 и №167;

– 10 троллейбусов будут ждать пассажиров, чтобы проследовать в северную и южную части города до остановок: «Троллейбусное депо №2», «Уфимский ДОК» по Первомайской, «Уфимский ДОК» по Кольцевой, «ТК «Центральный», «Микрорайон "Белореченский"» по Айской, «Ледовый дворец "Уфа-арена"» по Рихарда Зорге;

Кроме того, на кольце возле «Госцирка» будут ждать четыре трамвая: два из них поедут до остановки «Улица Пушкина» и по одному до остановок «Железнодорожный вокзал» и «Санаторий "Зеленая роща"».

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