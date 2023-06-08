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В Башкортостане приступили к строительству современного асфальтобетонного завода

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Фотографии со стройплощадки будущего асфальтобетонного завода опубликовал в соцсетях глава региона Радий Хабиров.

vk.com/radiyhabirov

Новый асфальтобетонный завод расположится в Баймаке, рабочие уже приступили к монтажу.

Ожидаемая производительность – 160 тонн в час. Он обеспечит все Зауралье асфальтом высокого качества, который нужен при строительстве и ремонте дорог.

«Один из ключевых объектов, для которого мы запускаем завод, – трасса Сибай – Акъяр. Она вошла в нашу новую республиканскую программу ремонта "фонящих" дорог, которые больше всего беспокоят жителей. За два года мы отремонтируем здесь участок протяжённостью 60,5 км», – написал Радий Хабиров.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

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