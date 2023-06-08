В Башкортостане усилят госконтроль за производством сидра и пива

Законопроект является реакцией на недавнее массовое отравление жителей нескольких регионов алкогольным напитком «Мистер сидр».

Он направлен на обеспечение безопасности продаваемой на территории республики слабоалкогольной продукции: сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре.

Региональные госорганы будут контролировать соблюдение организациями и предпринимателями обязательных требований к маркировке и к представлению сведений об обороте такой продукции.

Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что с первого сентября текущего года производством таких напитком смогут заниматься только организации, зарегистрированные в специальном реестре. При включении в этот реестр Росалкогольрегулирование проводит проверку организации.